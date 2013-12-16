日本央行周五料维持货币政策不变

* 日本央行12月19-20日开始，预计12月20日0330-0500

* GMT公布利率决议

* 预计不会采取新的政策行动，因经济复苏扩大范围

* 央行总裁黑田东彦将在周五0630GMT召开记者会

路透东京12月16日 -预计日本央行周五将维持货币政策不变。乐观的企业信心调查进一步显示，日本央行的大规模刺激政策正在让越来越多的经济领域受益，这将让其受到鼓舞。

央行总裁黑田东彦可能强调央行决心维持大规模刺激政策，直到通胀率稳居2%之上，即便美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将缩减资产购买规模。

由于经济复苏势头增强，而且日圆疲软有利于日本出口，所以日本央行近期没有理由考虑扩大刺激举措。

但央行委员预计明年可能遇到很大挑战。明年4月上调消费税将打击消费者，并且因日圆贬值带动进口成本上升而对通胀的一些刺激效果，也有所减弱。

外界将关注黑田东彦在会后召开的记者会，从中寻找线索，推测日本央行下次可能何时放松政策，以及可能采取什么政策工具。

“消费税上调将是(经济成长的)巨大障碍，”农林中金总合研究所经济分析师南武志表示。

“企业信心可能再度恶化，向2%通胀目标的前进步伐可能停止。那可能意味着日本央行将被迫考虑进一步放松政策。”

眼下，日本央行料维持刺激政策不变。央行今年4月推出的这项政策，预计通过大规模购买资产把基础货币扩大一倍，在大约两年的时间内实现2%的通胀目标。

日本央行料将坚持其经济评估不变，认为日本经济正在温和复苏。周一公布的日本央行短观调查显示，日本9-12月大型制造业企业信心升至六年高位。

**明年将遇到障碍**

凭借首相安倍晋三推出的刺激政策，今年上半年日本经济成长速度超过七国集团(G7)中的其它国家。

7-9月日本经济成长放缓，但在上调消费税之前预计会产生额外的需求，从而刺激经济再度加快速度。而且为缓冲消费税上调对经济的冲击而出台的一项财政刺激措施，也会带来更多的公共工程支出。

日本央行曾表示日本经济能承受加税带来的痛苦，并能在不实施额外刺激举措的条件下实现两年内达到2%通胀率的目标。

但即便一些央行委员也和分析师一样，也对已深陷通缩15年之久的日本在两年时间框架内实现2%的通胀率表示怀疑。

就业市场因经济好转而趋紧，但企业仍不愿加薪。通胀预期是否将足以促使企业和居民增加支出，这点也不确定。

日本央行曾表示加薪与通胀预期是消费者通胀的条件，现在通胀率接近1%，明年将迈向2%。

这并非易事，这也是为什么一些市场人士认为日本央行可能最早于4月再度实施宽松举措，届时消费税将上调且央行将公布新的长期经济和物价目标。

本月稍早路透进行的一次调查显示，几乎三分之二日本企业预计央行将在明年前六个月加大刺激力度。

然而，日本央行也不愿意提供更多刺激举措。央行官员表示，在今年4月祭出一系列刺激措施后，只有在日圆突然升值、物价目标的实现面临威胁等外部冲击发生时，央行才会采取行动。

即便如此，日央行维持刺激措施的时间仍将远长于美联储，后者料于本周或明年3月缩减资产购买规模。日本央行希望对于较长时期维持宽松政策的预期能防止日圆急剧升值。

“美联储将退出超宽松政策，日本也将跟随。未来两年日圆可能维持疲软状态，这将成为趋势，”日本经济研究中心首席经济师NobuyasuAtago称。(完)

(编译 张涛/石冠兰 审校 王洋)

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