日本央行总裁：单靠央行提供流动性无法促经济增长

路透东京3月27日电---日本央行总裁白川方明周二称,日本央行已准备向市场挹注大量流动性,但单靠其提供流动性无法提振日本经济.

"单纯提供流动性不能提振日本经济,"白川方明向日本国会一委员会表示,并强调政府和民间部门培育新产业和增强日本成长潜力的努力也是必要的.

白川方明还对日本央行过度扩大购买政府公债规模的弊端提出警告,称若此类举措被市场解读为债务货币化,就可能引发长期利率上升并损及日本经济.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林/张涛

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