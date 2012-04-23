日本央行总裁警告过多宽松举措将带来风险

路透华盛顿4月21日电---日本央行总裁白川方明一直竭尽全力遏制有关央行下周将推出重大新刺激举措的预期.

在为期一周的访美之旅中,白川方明曾三次强调,仅靠放松货币政策无法战胜通缩,而采取过多类似于财政政策方式的刺激举措可能存在弊端.他要把握好分寸,既要暗示宽松政策仍将支持日本疲弱经济,也要警告过多的宽松举措将带来风险.

熟知日本央行想法的消息人士曾表示,该央行将在周五会议上考虑扩大资产购买计划规模,以进一步提振经济,并彰显其实现2月所定1%通胀率目标的决心.

白川方明周三在纽约称,日本央行将通过维持零利率,及延续资产购买计划以压低借贷成本的方式,来继续奉行强有力的货币宽松举措.投资者应声抛售日圆.

不过,以上讲话只是重复了日本央行现有超宽松政策的标准立场.白川方明的团队担心再次出现他上个月在华盛顿讲话所引发的政治反应,从而加上了此段讲话.当时,白川方明关注宽松政策的风险,惹恼了国内议员,後者认为他在抗击通缩方面采取的措施不够激进.

在国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)会议召开前,白川方明本周在纽约和华盛顿发表的两次讲话大多在表示,通缩只是日本面临更严重问题的一个征兆,例如人口萎缩和生产率偏低.

"如果日本经济想要摆脱通缩,并在物价稳定的情况下重返可持续增长轨道,那麽就需要同时采取增强经济增长潜能和支持性货币刺激举措的双重政策,"他周三称.

一天后,他在华盛顿向听众发表讲话称,在过长时间内保持货币刺激举措存在风险,并指出日本未能阻止1980年代的资产价格泡沫,从而令经济在泡沫破裂时严重下滑.

"值此关键时刻,我们需要积极放宽货币政策.这是毋庸置疑的,"白川方明在日本驻美大使馆的活动上称."但我们不能永远采取这样的宽松政策.到了某个时刻,我们需要扭转货币政策."

他周六警告表示,让债券收益率维持在低位,可能使各国政府对於处理财政问题的迫切感钝化.

**再度聚焦美联储**

的确,白川方明是日央行政策委员会中,最质疑进一步宽松对经济益处的委员.其他委员似已准备好扣动扳机,因他们担心久拖的欧洲债务危机可能损及全球增长,重燃对日圆的避险需求,从而推升日圆并伤害仰赖出口的日本经济.

日本央行副总裁西村清彦周三表示,该央行已准备好进一步放宽政策来帮助经济.这是日央行自2月意外推出宽松措施以来,对进一步刺激所释出的最强烈信号.

不过白川方明对下周或会考虑的更激进选项,可能较审慎.

此种勉强的态度可能引发市场强烈反应,因曾对日央行推出更多、更大胆刺激举措多有预期,而卖出日圆的投资人,可能因失望情绪涌现而回补日圆,从而伤及日股.

若市场出现这种反应,可能使日本央行因2月货币宽松措施,从而削弱日圆所获得的赞誉为之抹煞;而议员促央行进一步打击通缩的庞大压力将更为升温.

"未能采取行动将被视为日央行的错误."如果他们现在就不再试图提振经济,市场将再度将日圆推至危险水准,以为痛惩."FX Solutions首席交易员Tommy Molloy称.

日本央行2月意外设定了1%的通胀目标,并将资产购买和贷款计划规模扩大10万亿(兆)日圆,至65万亿日圆.而通常央行每次只会增加5万亿日圆的购买规模.在此计划下,央行购买公债和民间债券.

市场已然预计日本央行在4月27日会议上会再度增加5万亿日圆的资产购买,因此央行或需要承诺两倍于该预期的规模,或者将五年期债券也纳入购买计划,才能推低长期公债的收益率,从而削减长期借款成本.

东短研究首席经济分析师加藤出说,鉴於白川方明有关超宽松政策的缺点的言论,所以日本央行购买较长期公债的可能性很小.

分析师表示,日本央行的宽松规模或亦将取决於美国联邦储备委员会(FED,美联储)周二和周三的会议结果.

此次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议料不会采取提振经济的新举措,但美联储主席贝南克或在会後的记者会上阐明联储进一步采取刺激措施的门槛.

加藤出表示,"如果FOMC下次会议缓解了市场对於美联储即将出台宽松措施的预期,并扶助压低日圆,那麽日本央行或许增加5万亿日圆的资产购买规模即可.反之,若无此'幸事',则日本央行有很大的可能性增购10万亿日圆."(完)

--编译 许娜/张若琪/侯向明;审校 徐文焰/王丽鑫/程琳

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