黑田东彦称日本经济迈向稳步复苏

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透东京7月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，日本经济正在复苏轨道上，有迹象显示通胀预期正在上升，他强调该央行积极货币刺激举措正在发挥作用。
“日本经济正在加速成长，”黑田东彦在央行地区分行经理季度会议上表示。
他说，央行4月推出货币宽松举措后，“经济正在稳步迈向复苏”。
日本央行4月4日释出大规模货币刺激举措，誓言将持债量翻番并加大风险资产购买，两年内实现2%的通胀目标。自此日央行一直保持货币政策稳定。
了解央行想法的消息人士称，日央行下周利率审视会议料按兵不动，可能会上调对经济的看法，因越来越多证据显示日圆疲软及政府促通胀政策对出口和民间消费有拉动作用。(完)
(编译 李爽/石冠兰 审校 李婷仪/张明钧)
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