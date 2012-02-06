全球央行若只侧重物价稳定 恐加大金融体系动荡风险--日央行

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透东京2月6日电---日本央行理事雨宫正佳周一表示,若只侧重确保物价稳定,可能会造成金融体系动荡的风险加大.
"如果一家央行只将物价稳定视为首要任务…则会加大金融体系动荡的风险."雨宫正佳在野村总合研究所主办的研讨会上称.
他表示,如何同时追求物价稳定与金融稳定,有可能成为发达经济体央行当前面临的最大挑战.(完)
--编译 隋芬;审校 郑茵
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
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