全球央行若只侧重物价稳定 恐加大金融体系动荡风险--日央行

路透东京2月6日电---日本央行理事雨宫正佳周一表示,若只侧重确保物价稳定,可能会造成金融体系动荡的风险加大.

"如果一家央行只将物价稳定视为首要任务…则会加大金融体系动荡的风险."雨宫正佳在野村总合研究所主办的研讨会上称.

他表示,如何同时追求物价稳定与金融稳定,有可能成为发达经济体央行当前面临的最大挑战.(完)