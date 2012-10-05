日本央行维持利率不变但调降经济评估 衰退风险隐现

* 日本央行未扩大购债计划的规模

* 日本央行面临在10月30日会议上采取放松举措的压力

* 经济财政大臣罕见地出席会议,向央行施压

* 央行总裁白川方明在记者会上的讲话将於0715GMT後公布

路透东京10月5日电---日本央行周五维持货币政策不变,尽管对中国和欧洲的出口下滑增强了经济衰退的可能性,令其采取行动的政治压力不断上升.该央行目前宁愿维持政策不变,以观察上月刺激行动的效果.

不过该央行警告称全球经济前景存在巨大不确定性,并使用更为悲观的词汇来描述日本经济状况,令市场仍预期央行可能会在10月30日的下次政策会议上放宽政策.

目前日本政府要求央行采取行动的压力日增,新任经济财政担当大臣前原诚司罕见地参加了周五的政策会议.他主张采取更大胆激进的货币扩张政策.

前原诚司在前往央行总部不久前对记者表示,"政府的看法是我们希望日本央行追求强劲的货币宽松政策以达到其所设立的物价目标."

这次近10年来第一次有经济大臣参与日本央行会议.

日本央行一如预期维持指标政策利率0-0.1%不变,且没有扩大其资产购买和贷款计划.央行在上个月则曾扩大该计划,因担心疲弱出口和生产正削弱近期复苏的可能性.

但央行继续警告,全球经济进一步恶化,损及日本企业信心并削弱出口和生产.

"日本的经济活动大致趋平,"日央行在宣布政策决定时表示.该语调较上个月来得黯淡,当时其表示成长暂停加速.

熟悉日本央行想法的消息人士称,该行预计将在10月30日下调长期经济和价格预估,并承认经济距离实现1%的通胀目标尚有数年差距,反映出迹象愈发表明日本经济或滑向衰退.

**风险隐约浮现**

今年迄今,日本经济的表现要好於七国集团(G7)中的其他国家,因去年地震和海啸後的重建工作带动了支出.但是,随着这类支出效应转淡,较长期内看,国内需求可能不足以弥补出口下降.

日本8月工业生产跌至15个月低位,因对最大出口市场中国的销售下降.截至9月的三个月内,企业信心亦下降,令人担心日本经济陷入停滞,并可能滑向衰退.

日本央行官员已经暗示,尽管9月已采取宽松措施,但在经济表现不佳、或者风险足以威胁到日本复苏的情况下,已准备好再度采取行动.

央行总裁白川方明可能在会後的新闻发布会上强调这一立场,并警告经济成长风险可能拖延日本走出通货紧缩的时间.

来自日本内阁府和财务省的两位政府代表能够参加日本央行的政策会议.代表虽不具有投票权,但是可以表达观点,并提出政策投票请求.

前原诚司并未提议推迟投票,但他罕见地出席会议,显示出日本央行承受的政治压力日趋加大.(完)

--编译 肖群英/戴素萍/洪曦;审校 张涛/张明钧

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