日本央行将资产购买计划扩大11万亿日圆

路透东京10月30日电---日本央行周二决定将资产购买规模扩大11万亿(兆)日圆(合1,380亿美元),这是该行连续第二个月放宽货币政策.由於日本经济步入衰退的边缘,要求央行采取更有力措施的压力越来越大.

央行也决定设立一个新机制,为银行业提供低息长期资金,总额度不设上限.

央行承诺将通过资产购买和借贷计划共投放91万亿(兆)日圆资金.新增投放的资金中,10万亿日圆将用於购买公债,余下的1万亿日圆将用於购买商票、企业债、上市交易基金和房地产信托.

日本央行一致通过,维持隔夜拆借利率目标在0-0.1%不变,一如外界预期.

日本央行将在0630GMT公布其一年两次的经济展望报告,届时料会下调经济增速预估,并推迟达到通胀目标的时点.日本央行总裁白川方明将在0645 GMT举行新闻发布会.

2月时日本央行设定了1%的通胀目标,并通过资产购买和贷款计划放松货币政策.4月和9月时都扩大了上述计划,以减轻日圆强势和全球经济放缓的影响.(完)

--编译/审校 李春喜/梁睿雪/王洋/张荻/侯向明

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