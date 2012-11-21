版本:
中国
国际财经 | 2012年 11月 21日 星期三 15:57 BJT

安倍晋三：将推动日央行大规模货币宽松

路透东京11月21日电---日本自民党总裁安倍晋三周三表示,自民党将争取央行宽松货币政策,力度超越自民党上次在三年前执政时的规模.

"我们将以一套新的成长策略来刺激经济,及纠正日圆升值与通缩的长期现象.我们也将寻求货币宽松,规模超越自民党执政时的对抗通缩措施,"安倍晋三在宣布自民党竞选政见时的记者会上表示.

安倍晋三曾担任日本首相,今年9月再度当选自民党总裁,民调显示自民党将赢得12月16日众院选举,他可望成为下届首相.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐