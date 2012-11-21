安倍晋三：将推动日央行大规模货币宽松

朱光耀称美国或放松金融监管 应高度关注对全球资本流动影响
路透北京2月26日 - 中国财政部副部长朱光耀周日称，美国金融监管或将大放松，这将对全球资本流动产生重大影响，中国须高度关注。此外，还需密切关注美联储货币政策变化。
路透东京11月21日电---日本自民党总裁安倍晋三周三表示,自民党将争取央行宽松货币政策,力度超越自民党上次在三年前执政时的规模.
"我们将以一套新的成长策略来刺激经济,及纠正日圆升值与通缩的长期现象.我们也将寻求货币宽松,规模超越自民党执政时的对抗通缩措施,"安倍晋三在宣布自民党竞选政见时的记者会上表示.
安倍晋三曾担任日本首相,今年9月再度当选自民党总裁,民调显示自民党将赢得12月16日众院选举,他可望成为下届首相.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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