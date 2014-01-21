日央行料将维持政策稳定 或小幅上修通胀预估

* 政策决定料于0230-0500GMT公布，预计央行不会出台新举措

* 日本央行可能小幅上修CPI预估

* 央行总裁黑田东彦将于0630GMT召开媒体简布会

路透东京1月22日 -日本央行周三或将保持利率不变，同时维持对于该国将能达成通胀目标的看法，因为经济复苏范围扩大的迹象或将促使企业增加投资。

日圆走疲推升进口价格，已帮助日本11月通胀年率升至1.2%，实现2%通胀目标的任务完成过半。

虽然市场仍高度怀疑通胀率能否继续上升，不过近期的物价上涨和经济走强的迹象令央行官员更加确信，日本有望实现通胀目标。

日本央行希望不要再进一步放宽政策，除非有明显迹象表明4月开始上调消费税产生的负面影响远超过预期。日本央行在2013年4月宣布大规模刺激举措。

日本央行周三将结束为期两天的议息会议，届时料继续承诺通过大举资产购买，以每年60-70万亿(兆)日圆(5,770-6,730亿美元)的速度扩大货币基础。

日本央行将公布经济季度评估。熟悉日本央行想法的知情人士称，考虑到日圆走软对进口物价的提振，日本央行可能将截至3月财年的核心消费者通胀预期从0.7%小幅调升。

他们说，预估中其他方面的变化料很小，不会改变日本央行的看法，即日本通胀率明年某个时候将升至2%。

日本央行去年4月密集发布一系列货币刺激政策，承诺通过大规模购债，在约两年内将通胀推升至2%，以帮助日本摆脱长达15年的通缩。

随着消费者抢在消费税上调前进行消费，日本经济繁荣景象有望一直持续到3月。很多分析师也赞同日本央行的观点，即消费税上调只会带来短痛。

但也有一些人担心消费税上调对消费产生的影响可能比预期严重。其他人则怀疑以后消费者物价是否还会大幅上涨，因为日圆走软对物价的支撑作用将很快消退。

这些持怀疑态度的人士还猜测，日本央行可能很快采取措施提前防范消费税上调的影响，但总裁黑田东彦打消了很快采取行动的可能性。不过他多次表示，如果这种风险威胁到实现物价目标，那么日本央行可能“毫不犹豫地”采取行动。

目前已经出现一些成功的初步迹象。

11月资本支出触及五年高位，而且随着经济成长加速，国内最具影响力的企业游说团体已同意将鼓励会员企业涨薪，为六年来首次。

经济分析师在一项路透调查中指出，日本企业今年不太可能大幅加薪，而通胀率将远低于官方目标，调查结果透露出日本首相安倍晋三欲终结多年物价下跌局面及创造强劲经济成长，仍面临艰难挑战。

日本央行目前预计，4月1日起的下一财年核心通胀料提速至1.3%，2015/16财年则为1.9%。(完)

(编译 徐文焰/梁爽 审校 张荻/母红)

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