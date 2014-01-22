日本央行维持货币政策不变 仍保持对通胀的乐观预估

* 日本央行维持货币基础目标不变

* 保持对通胀的乐观预估

* 政策委员会审议委员白井早由里将就业市场列为风险

* 总裁黑田东彦在0630GMT召开新闻发布会

路透东京1月22日 -日本央行周三维持货币政策稳定，并保持对消费通胀的乐观预期，表明随着该国经济复苏范围扩大，日本央行不会很快放宽货币政策。

日圆疲软提高了进口成本，但也有助于日本在通往2%通胀目标的道路上进展过半。11月日本消费者物价较去年同期增长1.2%。

虽然市场对通胀能否进一步抬高的怀疑根深蒂固，但近期物价上涨和经济呈现强劲信号，令日本央行官员更为确信日本有望实现物价目标。

日本央行倾向不会再度放宽政策，除非有明确证据显示4月上调消费税带来的损失比预期更大。

央行一如普遍预期，投票一致决定继续承诺以每年60万亿至70万亿日圆(5,750-6,710亿美元)的速度增加基础货币。

在对长期预估的季度评估中，日本央行维持2014/15财年核心消费者物价指数(CPI)增幅预估在1.3%，2015/2016财年则将加速至1.9%。

“随着消费者近期在消费税上调之前加大支出，日本经济持续温和复苏，”该央行并预计CPI升幅目前料在1.0-1.5%左右。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里对日本央行经济评估的部分内容持有反对意见，称在经济展望面临的风险中，应提及就业和收入改善的速度。

**聚焦黑田东彦讲话**

日本央行于去年4月密集出台大规模的货币刺激举措，承诺在大约两年内通过大举购买资产，将通胀率推升至2%。此前日本已经陷入通缩15年。

日本经济在3月前有望快速增长，由于消费者赶在消费税上调之前进行采购，而不少分析师也赞同央行的看法，认为增税的痛楚只是暂时的。

不过一些人担心，消费税上调对消费的冲击可能比预期更严重。其他人则怀疑消费通胀能否继续加速，因为物价很快就将失去日圆贬值的支撑。

抱有怀疑看法的人士因此猜测，日本央行可能很快采取行动，以防范增税带来的冲击。

央行总裁黑田东彦淡化了很快采取行动的可能性，不过他重申，如果这类风险危及通胀目标的实现，央行将“毫不犹豫”地采取行动。

市场将关注黑田在央行会议后举行的记者会，以寻找扩大刺激政策时机的线索。

目前已经有一些成功的初步迹象。

11月的一项资本支出领先指标触及五年高点，此外随着经济获得动能，日本最有影响力的商业团体--经济团体连合会同意给工人上调基本工资，这是六年来的首次。

不过，最近的一次路透调查显示，分析师预计今年日本企业加薪意愿仍薄弱，通胀率仍将远低于央行目标水平，这突显出日本央行未来面临的挑战。

“春季之后日圆走软产生的效果将逐渐减弱，这将放缓消费者物价上涨的速度，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。

“很显然，消费税上调后经济将放缓。我不能排除日本央行在3月会意外进一步放宽货币政策的可能性，”他表示。(完)

(编译 朱晓军/徐文焰/王翔琼/李春喜 审校 田建华/于春红)

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