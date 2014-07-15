日本央行维持经济复苏前景及通胀目标不变 淡化增税影响

路透东京7月15日 - 日本央行周二维持刺激计划不变，仍预测通胀将在明年接近2%的目标，尽管最近的数据让央行以投资为引导的经济复苏设想受到质疑。

央行略微下调对本财年经济增长的预估，因出口仍然疲软，且4月上调消费税后家庭支出降幅大于预期。本财年将在2015年3月结束。

不过央行政策委员会九位成员维持对通胀的乐观预估，仍然认为日本经济将继续温和复苏，增税影响将被逐步淡忘。

一如外界普遍预期，日本央行维持政策框架不变，承诺通过大规模购买资产，每年将基础货币增加60-70万亿日圆(5,920-6,910亿美元)。其购买资产主要为日本公债。

日本央行在会后声明中称，随着消费税上调的影响逐步减弱，“日本经济可能继续温和复苏趋势”。

日本央行自去年4月实施大举刺激举措以来一直维持政策不变。当时放宽政策时，日本央行承诺使日本摆脱长期通缩局面，并用约两年时间提高通胀率至2%。

日本央行总裁黑田东彦强调，日本在实现物价目标方面取得稳步进展，随着经济前景愈发明朗，推动企业提高薪资和资本支出，日本经济可以承受住消费税上调的影响。

但最近公布的一系列经济数据令这种前景笼罩疑云。5月家庭支出和机械订单双双下降，凸显在出口难以加快步伐的情况下，迄今由内需带动的经济复苏仍然脆弱。机械订单是衡量企业资本支出的主要指标。

日本央行对当前财年的经济成长预估由三个月前预期的1.1%调降至1.0%，不过仍高于路透调查预估的0.9%。

但该央行对2015和2016财年的经济成长和物价预估维持不变，仍认为接下来的两个财年通胀率将分别触及1.9%和2.1%。

日本央行评估仍然认为，由于企业获利改善，资本支出“小幅增加”，且家庭支出依旧坚稳。

上述乐观评估反映出，许多日本央行官员认为经济在第二季一如预期萎缩后将会迎来反弹，指央行“短观”调查中资本支出计划令人乐观，且低失业率料将逐步带动薪资调高。

但这样的乐观看法未能动摇民间分析师心中的疑虑，他们怀疑通胀能否像央行预测的那样加快步伐。

扣除消费税上调影响的5月核心通胀率达到1.4%，但未来几个月料将放缓，因日圆疲弱推高进口成本所产生的影响在逐步消退。

黑田东彦曾表示，未来几个月通胀率可能放缓至略高于1%，之后再次加速，他强调几个月的物价数据疲弱将不算意外，因此不能作为再次宽松政策的理由。

分析师表示，他可能在会后的记者会上重申这一看法，因为外界怀疑央行物价预测偏高。

日本央行每年在4月和10月时在半年度展望报告中公布长期经济和物价预测，并在1月和7月进行修订。这些工作全部与政策会议在同一日进行。(完)

(编译 王丽鑫/李爽/戴素萍 审校 郑茵/艾茂林)

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