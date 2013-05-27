日本央行会议记录显示委员会对激进通胀目标产生意见分歧

* 日本央行4月26日会议讨论了债市波动--会议记录

* 两位委员反对承诺两年内达成2%通胀目标

* 一位委员称设立不明确的目标有损日本央行信誉

路透东京5月27日 - 日本央行4月26日会议记录显示，委员会内部对于积极刺激计划产生分歧，一些委员反对设立两年内实现2%通胀率的目标，并呼吁货币政策指引方面具备更多灵活性。

会议还围绕日本央行4月4日祭出货币宽松后的债市波动进行了大量讨论，这显示委员们对借款成本上涨感到不安，因为这种涨势可能削弱央行超宽松政策的效果。

“我们仍预计债市走势可能不稳，”周一公布的会议记录援引一位委员的话称。

日本央行上月祭出史无前例的刺激举措，承诺在不到两年时间内向经济注入1.4万亿(兆)美元资金，以期在大约两年内实现2%的通胀目标。

在4月26日的会议上，日本央行将经济预测期间延长至三年，并表示可能在截至2016年3月的三年期限的后半段实现2%的通胀率目标。

审议委员木内登英和佐藤健裕持不同看法，他们认为日本已经陷入通缩长达15年，这样的通胀目标过于宏大。

会议记录显示，“几名委员表示，在预测区间的后半段实现2%的通胀率目标有困难，因为未来通胀预期的变化在实际上能多大程度地推高物价存在不确定性，”这可能指的是木内登英和佐藤健裕。

会议记录显示，这两位委员中的一位称，如果日本央行设立存在不确定性的目标且无法实现，央行信誉将会受损。

这两位委员均提议央行淡化在两年内实现2%通胀率目标的承诺，但未获成功。木内登英表示，央行应当将承诺实施超宽松政策的期限定为两年，之后再评估是否应继续实行这种政策。

在4月26日会议上，日本央行委员一致表决通过维持三周前宣布的大规模量化宽松措施。当时日本央行承诺在两年内将持有日本公债部位提高一倍，并将年度挹注资金规模扩大至60-70兆日圆。

尽管积极刺激措施已将股市推至五年半高点，但日本央行买债规模之大，撼动了债市，并将10年期公债收益率(殖利率)推高，上周来到一年最高水准，引发对于日本央行宽松政策效果的质疑。

日本央行总裁黑田东彦周日表示，只要市场走势是由经济复苏的前景所推动，日本金融机构有足够的缓冲空间能够因应债券收益率上扬可能带来的损失。

他表示，日本央行也会留意任何资产价格过热或者金融机构过度承担风险的迹象，并称目前尚无此类迹象。

“日本金融体系整体而言看来拥有足够的韧性，能够对抗利率上扬和经济景况恶化这类的冲击，”黑田东彦在一个学术研讨会上表示。

会议记录显示，在4月26日的会议上，部分委员表示，市场动荡是因为日本央行大规模买债造成的收益率下行压力，以及日本央行决心提早达成2%通胀率的预期所带来的上行压力，两者间的拉锯所造成。

会议记录显示，部分委员呼吁持续研究避免日债市场流动性下滑的措施，但未讨论任何细节或可能的新构想。流动性下滑被归咎为债市大幅震荡的原因。(完)

(编译 艾茂林/李春喜/王冠中; 审校 杜明霞)

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