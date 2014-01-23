《信报》：日央行暂按兵不动 加码宽松埋下伏线

（1月23日社评）

日本央行昨天公布一月议息结果，货币政策维持不变，符合市场预期。然而，同日公布的半年经济及通胀评估报告，却下调了由今年四月起财政年度的经济增长预测至1.4%；对通胀未来前景，预期2015至2016年度为1.9%，未能达到2年内推高通胀至2%的目标，隐隐然为央行进一步放宽货币政策埋下伏线。在议息后记者会上，行长黑田东彦表示，若不发生风险因素，央行没有必要改变货币政策。不过，日本经济复苏的基础仍然相当脆弱。黑田口中的风险因素，包括今年四月上调消费税的冲击，明显为持续复苏带来相当大的不确定性。

今回复苏实在过度依赖日圆贬值，目前消费炽热之象，其中显然包含了消费税上调前，消费者提早释放需求的刺激成分；加上年内逾10万亿日圆规模的公共投资，即足以拉动GDP增长2%。

日圆大幅贬值主要让出口企业受惠。在当前复苏过程中，由于日本国内不同企业的盈利和业绩有明显差异，使春季资薪谈判不容易取得显着成效。一旦上调了消费税后，消费动力有无以为继之虞。

从谈判形势观察，虽然日本全体企业(不包括金融和保险业)的经常收益已恢复至金融危机前水平，但资薪谈判所着眼的销售额指标，迄今仍未回复至危机前水位，使企业反对大举加薪振振有词。

央行为了实现通胀目标和巩固成长，很大机会进一步放宽货币政策，使日圆中长期的走势继续向下；而日本央行昨天议息虽维持货币政策不变，但下调今年GDP增速、预测通胀明年度仍未达标，可以说为货币宽松须要加码作出了“隐性预告”。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。