《信报》：日央行暂按兵不动 加码宽松埋下伏线

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（1月23日社评）
日本央行昨天公布一月议息结果，货币政策维持不变，符合市场预期。然而，同日公布的半年经济及通胀评估报告，却下调了由今年四月起财政年度的经济增长预测至1.4%；对通胀未来前景，预期2015至2016年度为1.9%，未能达到2年内推高通胀至2%的目标，隐隐然为央行进一步放宽货币政策埋下伏线。在议息后记者会上，行长黑田东彦表示，若不发生风险因素，央行没有必要改变货币政策。不过，日本经济复苏的基础仍然相当脆弱。黑田口中的风险因素，包括今年四月上调消费税的冲击，明显为持续复苏带来相当大的不确定性。
今回复苏实在过度依赖日圆贬值，目前消费炽热之象，其中显然包含了消费税上调前，消费者提早释放需求的刺激成分；加上年内逾10万亿日圆规模的公共投资，即足以拉动GDP增长2%。
日圆大幅贬值主要让出口企业受惠。在当前复苏过程中，由于日本国内不同企业的盈利和业绩有明显差异，使春季资薪谈判不容易取得显着成效。一旦上调了消费税后，消费动力有无以为继之虞。
从谈判形势观察，虽然日本全体企业(不包括金融和保险业)的经常收益已恢复至金融危机前水平，但资薪谈判所着眼的销售额指标，迄今仍未回复至危机前水位，使企业反对大举加薪振振有词。
央行为了实现通胀目标和巩固成长，很大机会进一步放宽货币政策，使日圆中长期的走势继续向下；而日本央行昨天议息虽维持货币政策不变，但下调今年GDP增速、预测通胀明年度仍未达标，可以说为货币宽松须要加码作出了“隐性预告”。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。