日本央行维持刺激政策规模不变 下调对出口评估

图为日本东京一处港口的集装箱装载区，摄于2014年2月20日。 REUTERS/Yuya Shino

* 日本央行对出口的看法变得更谨慎

* 日本央行维持整体评估不变，对资本支出看法更乐观

* 央行总裁黑田东彦将于0630GMT召开媒体简布会

路透东京3月11日 -日本央行周二维持大规模货币刺激措施不变，因其认为经济和消费者物价的增长处于正轨；但央行下调对出口的评估，这是外部需求表现将继续令人失望的一个警讯。

日本央行上调对资本支出的评估，对工业生产的看法也更为乐观，表明在4月1日上调消费税前，对国内需求更有信心。

然而，这种乐观情绪不太可能缓解外界的担忧，即上调消费税之后内需恐将走软，并且出口的强劲程度将不足以支撑经济增长，这或将加大对于进一步货币刺激举措的呼声。

“即便央行下调增长预估，目前的氛围也不适合立即放松政策，因为核心通胀率一直盘旋在比之前预估更高的区间内，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子说。

“若由于乌克兰等地缘政治风险，日圆大幅升值且日股大跌，日本央行将不得不采取行动。”

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日本央行周二维持货币刺激政策不变，继续承诺以每年60-70万亿(兆)日圆(5,890亿-6,870亿美元)的速度增加货币基础，符合预期。

日本央行去年4月推出了刺激政策，称将在约两年里通过大规模购债将通胀率推升至2%，以摆脱15年来的通缩局面。

日本央行总裁黑田东彦0630GMT将召开记者会，他的讲话料将于0715 GMT后公布。

央行发布决议后，日圆和日本公债基本持平。

**出口和资本支出**

日本央行表示近期出口趋平，较上月说法有所下调。上个月时央行称出口处于复苏的轨道上。

日本1月经常帐赤字创下纪录高位，因出口持续疲软，到目前为止削弱了日本央行的观点，即随着美国经济复苏，出口最终将加快脚步。

该央行指出，资本支出复苏的势头益发明显，这比上个月认为企业投资正在复苏的评估更为乐观。

日本央行还称，工业生产正在以稍快的速度上升。

近期工业产出增长的势头迅猛，并且有迹象显示为了迎合消费者赶在增税前购买商品的行为，公司现在更加愿意投资于厂房和设备，这些都可能激励日本央行内部的乐观主义者对内需采取更为乐观的看法。

就业市场在收紧，这也支撑央行认为经济将继续稳步复苏，并在未来12个月左右实现2%通胀目标的观点。

黑田东彦以及其他官员曾表示，相信4月1日起消费税从5%升高至8%后，日本经济能够经受住短期冲击，但一些分析师担心经济成长会步履蹒跚。

1月核心消费者物价指数(CPI)同比增幅达到1.3%的五年高位，说明日本央行认为通胀将保持在1%上方，并在今年稍后再度加速上升的观点不无道理。一些日本央行官员认为物价的增速略快于预期。

2月公布的路透调查显示，随着日本首相安倍晋三推出的刺激战略的效应渐失势头，日本央行料在今年夏季前进一步放宽政策，以提振经济摆脱通缩。(完)

(编译 艾茂林/朱晓军/王翔琼/石冠兰 审校 于春红/杜明霞/高琦)

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