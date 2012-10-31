《热点透视》日本央行政策回应明显不足

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee; 编译 戴素萍

路透新加坡10月30日电---日本央行面临了经济疲弱且通缩趋势的难题.然央行的回应一直都是高度机械化且明显不足.周二央行决定在明年底前再挹注11兆(万亿)日圆(1,380亿美元)的流动性到银行体系,就是非常典型的例子.

日本出口下滑,内需不振,9月工业生产较上月减少4.1%,为2011年3月地震和海啸以来最大降幅.然日本央行似乎认为,它所能做的,或应该做的,就是试图承诺发行更多的日圆钞票来削弱日圆,藉此来提振经济.

在日本央行宣布两个月来第二次扩大量化宽松计划後,日圆应声走扬.日圆自9月27日以来已贬值3%.由於美国联邦储备理事会(FED)每个月增加400亿美元的美元流动性,因此货币竞贬战并不是日本央行能够想要打赢的战役,除非财政当局无限量买进外币债券.

在目前的政策下,日本央行将持续难以达到其在2月采行的1%通胀率目标.目前央行自己的评估是本财年扣除生鲜食品的核心物价将下滑0.1%;在7月时,央行的预期是增加0.2%.

日本央行仍希望近零的利率能带来一些好处.除了发钞外,央行同意尽量满足银行所需的低廉长期融资,以支持银行放款能有净增长.但在经济陷於泥淖的情况,民间对银行的贷款需求并不大.

日本央行91兆日圆的资金买进计划主要是买入政府公债.其中不到9%将用来买进上市交易基金、不动产投资工具、商业票据及公司债.央行并不希望其资产负债表上有太多的风险资产.这种在正常时候的谨慎且良善的作法,对一个在危急关头要对抗通缩的央行而言,未免太胆怯了.(完)

--译文审校 孙茉莉

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