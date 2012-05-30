日本央行暗示货币政策刺激已经足够

2012年4月27日资料图片显示，日本央行总裁白川方明在一个新闻发布会上讲话。日本央行决策者暗示，他们目前已采取足够多的货币刺激举措来对抗通缩，呼吁政府为经济松绑，应对一直令物价上涨乏力的劳动力萎缩问题。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 若欧洲风险加剧,日本央行将准备采取行动--山口广秀

* 央行2月、4月采取的行动或可使日本通胀率达到1%

* 人口老龄化问题是通缩的幕後推手--白川方明

路透东京5月30日电---日本央行决策者暗示,他们目前已采取足够多的货币刺激举措来对抗通缩,呼吁政府为经济松绑,应对一直令物价上涨乏力的劳动力萎缩问题.

日本央行副总裁山口广秀表示,如果欧洲风险变得十分重大,且对日本经济产生强劲的下行压力,那麽央行不排除进一步放松政策的可能.

但他暗示,日本可能将在无需进一步放松货币政策的情况下,实现央行所定1%的通胀率目标,并称央行2月和4月采取的刺激举措已提高经济重新复苏的可能.

"是否有必要进一步放松货币政策,取决於经济和物价情况是否符合央行预期,以及这些风险是否增强,"山口广秀接受日本经济新闻采访时称.

"货币政策并非自动制定出来的,"他称.

日本央行总裁白川方明在周三发表的讲话中未直接谈及货币政策,但表示日本人口迅速老龄化是通缩的部分原因.通缩已困扰日本十多年.

山口广秀的言论与日本央行官员最近的暗示一致,倾向於暂停货币宽松举措,除非希腊无序退出欧元区扰乱市场,并导致日圆飙升,从而威胁到日本经济复苏前景.

山口广秀还补充称,虽然如果需要进一步放宽政策来对抗通缩,日本央行会毫不犹豫地再次采取行动,但仅靠货币政策不足以阻止物价下滑,还需政府采取放松管制等举措来提振经济.

日本央行2月把通胀目标定在1%并放宽政策,之後在4月又推出刺激举措,显示其对抗通缩的决心.

央行官员一直在降低市场对日本央行的预期,即无论经济形势如何,央行将继续频繁放宽政策,直至实现1%的通胀目标.

**人口结构是关键**

在日本央行举办的成员和学者会议上,总裁白川方明表示日本低估了人口老龄化对经济带来的广泛影响,例如劳动力减少、社会福利成本大涨和支出模式改变等.

"人口变动对日本经济产生了缓慢而又逐步、深远的影响."白川方明说.

"多种渠道都在给日本经济成长带来下行压力,反映出在可预见的未来人口将持续老龄化."

白川方明强调,日本人口老龄化是通缩的部分原因,并称主要发达经济体中货币供应量增长和通胀之间的相关性正逐渐降低,而过去10年来,人口增长和通胀之间呈正相关.

他说,欧美国家可能也会经历与日本目前一样的通缩.这些国家同样面临社会老龄化和劳动适龄人口数量下降的问题.

"如果此类人口结构变化会削弱为经济创造收益的动能,我无法彻底排除通胀率可能受到下行压力这个日益逼近的威胁,"他说.

一直以来,白川方明都强调货币政策无法解决所有问题,也需要政府和民间部门采取长期措施来支撑日本经济潜在成长.(完)

--编译 许娜/李爽/梁睿雪;审校 程琳/侯向明

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