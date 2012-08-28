日本央行副总裁称各大央行仍有非传统刺激措施空间

路透东京8月28日电---日本央行副总裁西村清彦表示,全球金融危机时期,包括日本在内的发达国家央行已用尽了传统的货币政策选项,不过仍有采取非常规措施刺激增长的空间.

西村清彦表示,诸如老龄化等结构性问题,及雷曼兄弟破产後资产负债表的急剧调整,意味着低趋势增速将持续一段时期,并使得发达经济体更容易受突发性下行冲击的影响.

"各大央行正面临巨大的挑战,尤其是发达经济体的央行,"他土耳其央行周一举办的一次会议上表示.

西村清彦称,雷曼兄弟曼破产後各国央行实施干预以遏制全球金融市场动荡,在这之後央行已用尽了传统政策选项.

根据日本央行网站周二公布的演讲稿显示,他表示,"包括日本央行在内的这些央行正在寻求所能想像的最非传统政策.这个方向上仍有进一步放宽货币状况来提振经济的空间."

西村清彦在演讲中并未详细说明各央行可使用那些具体措施,他的演讲内容侧重於发达国家人口结构变化和资产负责表的调整如何影响危机後的经济成长.

西村清彦还反驳了很多美国学者的观点.这些美国学者认为,如果采取刺激需求跳增的措施,美国经济或能在相对较短的时间内恢复到危机之前的水平.

他表示,美国经济并未像之前的经济周期那样快速反弹,且新兴经济体"目前明显放缓,"表明结构性问题将令这些经济体长期陷於成长低迷期.(完)

--编译 王洋/王翔琼;审校 蔡美珍

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