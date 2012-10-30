日本央行加大经济刺激力度 但市场未给出热烈回应

* 日本央行将资产购买计划扩大11万亿日圆,创设新的贷款计划

* 日本央行连续两个月放松货币政策,为2003年以来首见

* 央行和政府联袂承诺抗击通缩

* 工业生产下滑幅度创下2011年3月大地震以来最大

路透东京2月10日电---日本央行周二连续第二个月加大经济刺激力度,以在经济处於衰退边缘之际,回应外界要求采取措施的巨大政治压力.

日本央行决定将资产购买规模扩大11万亿(兆)日圆(合1,378.2亿美元)至91万亿日圆,大体符合市场的预期.

这是立场保守的日本央行自2003年以来首次连续两个月放松货币政策.此外,日本央行与政府发表一份联合声明,承诺将共同努力支撑经济并摆脱通缩,这也很罕见.

声明称,"日本央行将继续实行强有力的货币宽松计划,直到认为1%的通胀率目标可望实现."该声明由日本央行总裁白川方明和经济财政担当大臣前原诚司签署.

但不论是日本央行更加强烈的言辞,还是其无限制的向银行提供长期低息融资的新计划,均无法深刻打动分析师.分析师预计央行采取更多货币宽松举措的压力仍将持续.

"问题不在於银行的借贷能力,"美国银行-美林驻东京的首席日本分析师Masayuki Kichikawa说."问题在於通缩及高汇率导致贷款需求缺乏.市场将继续期待日本央行祭出更多措施."

周二行动之前,央行曾在9月推出类似规模的刺激措施.此外,一连串糟糕的经济数据导致政治人士呼吁央行进一步放松政策来支撑经济.经济成长放缓步伐甚至比一个月前预估的都要快.

海啸过後的重建计划所引发的经济活动小阳春逐渐退却,加之中国经济增速减慢和欧债危机,给企业信心构成压力,日本亦面临因中日领土争端导致的经济滑坡.

随着两国争端在上月升级,包括本田(7267.T)和丰田(7203.T)在内的汽车商都在削减销量和获利预估,并对在华投资计划作出重新考量.

日本经济产业省周二公布的数据显示,日本9月工业生产较上月下降4.1%,为去年受地震影响以来的最大跌幅.之前公布的出口、企业信心和物价数据也很暗淡.

日本央行2月承诺将达成1%的物价增长目标,并坦言将需要更多时间来达成,这给其增添压力.

在半年度评估中,央行一如预期调降了经济增长和物价预估.

**刺激效果甚微**

日本长达十年的消费者物价下滑,见证了经济的诸多痛苦:消费和企业投资迟滞,人口规模缩小且日益老龄化.

在发达国家中背负着最沉重债务负担的日本政府,一直指望靠央行来结束物价下跌导致企业和消费者推迟投资消费的恶性循环.

日本国家战略兼经济财政担当大臣前原诚司周二罕见地出席了日本央行会议,此前他持续的向央行施压,称其预计日本央行将寻求"强有力的货币宽松举措"以实现通胀目标.

政府代表可以参加日本央行政策会议,但不能就货币政策投票.内阁部长通常是让副官代其出席此类会议.

许多分析师称,日本央行举动不会对刺激经济产生多大的直接影响,因为市场早已充斥着大量现金.

此举动的主要影响或许在於心理层面,即承诺维持超宽松政策来支持市场信心,同时遏制日圆大幅升值以帮助出口商.

虽然日本央行通过资产购买和贷款计划迄今已向市场注入逾60万亿(兆)日圆,但黯淡前景使得企业不愿借款投资,所以截至9月的一年银行贷款仅增长1%.

日本央行认为有扩大日本公债购买计划规模的余地.但部分央行官员担心,进一步小幅压低收益率(殖利率)的努力可能会令市场扭曲,因为五年期公债收益率目前不到0.2%.

日本今年上半年经济表现好於其它七国集团(G7)国家,得益於18万亿日圆的建筑支出.但出口不振及日圆升值已促使部分分析师预计,日本经济可能重返衰退.(完)

--编译 王洋/侯向明/艾茂林/许娜;审校 高琦

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