日本政府的增税暨经济刺激计划 对央行是把双刃剑

10月1日在日本东京拍到的一位女子路过店面的标价海报。 REUTERS/Yuya Shino

* 政府刺激计划可能促使央行调高经济预估

* 明年初日本央行或面临采取进一步行动的压力

* 预计本周央行的政策评估不会有新举措出台

* 货币政策委员会在10月3-4日开会，并于4日公布决议

* 央行总裁黑田东彦将在周五0630GMT举行记者会

路透东京10月2日 - 日本首相安倍晋三周二公布的政策计划在为经济提供帮助的同时亦撤除一些支撑，料将使日本央行在明年面对复杂局面。

市场已经预期国内消费税从明年4月起将从5%提高至8%，安倍晋三周二证实了这一点。

但安倍表示，消费税提高之初所增加的国家税收多数将通过一项规模约500亿美元的经济刺激计划最终回馈经济，以便消除加税对经济的冲击。

了解日本央行思路的消息人士认为，这可能促使央行上调已经十分美好的长期经济成长和通胀预估。

不过，消费税上调的影响仍然难测。分析师预测最初会对经济产生冲击，因此央行很有可能被置于政治压力之下，要求其进一步增加刺激举措，以确保以安倍经济学为中心这一经济利好因素得以延续。

日本上一次调高消费税是在1997年，当时将税率从3%调高至5%，经济随后陷入衰退。虽然那时经济衰退还有其他因素在起作用，但明年如果数据显示经济开始下滑，国会议员可能就坐立难安了。

“即便推出这个刺激计划，加税之后日本经济也不能在2014年第二季摆脱萎缩状态，”JPMorgan Securities日本首席分析师Masaaki Kanno表示。

“日本央行很可能在明年4月放宽货币政策，来提振届时还没有太大改善的经济和通胀。”

日本央行政策委员会九位委员周四和周五进行政策审议时，将讨论刺激举措和加税政策的影响。

但央行总裁黑田东彦可能欢迎提高消费税，他曾公开支持此举，认为这是抑制日本庞大公共债务的关键第一步。

外界广泛预计政策审议将维持政策不变。日本央行4月时承诺每月向经济注入约700亿美元，以在两年内使通胀达到2%的目标。

但该委员会还将考虑安倍最新政策举措会对其长期经济预测产生哪些影响。长期经济预测将于10月31日公布。

**重大考验**

日本央行目前预计该国经济在明年4月起的财年将增长1.3%，高于路透调查预估中值的增长0.7%。

日本央行还希望外国经济体增长回暖并提振日本出口，以此弥补消费税的冲击，避免另推货币政策。

消息人士称，日本央行可能将2014/15年度增长预期上调至约1.5%。日本央行2015/16财年的核心消费者通胀预估值可能从目前预测的1.9%小幅提升。

上半年，日本经济增长在七国集团(G7)中居首，因安倍晋三的通货再膨胀政策提振了家庭支出，打压日圆并有利出口。

周二，日本央行的短观调查显示，7-9月大型制造业景气指数大幅提高，创近六年高点。数据支撑了日本央行关于经济正在温和复苏的观点。

目前一切都看似顺利进行，但明年春天将迎来重要考验，而且不仅仅是因为消费税提高。

日本央行和安倍晋三将获悉企业和员工之间年度薪资谈判的结果。基本工资的增长对于安倍晋三的消费振兴计划成功与否至关重要。

日本央行官员称，薪资谈判结果也将预示家庭在明年能够承受增税负担的程度。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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