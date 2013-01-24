日本央行向首相妥协为其赢得时间 但可能只是短短数月

路透东京1月23日 - 日本央行似乎成就了一次战术上的妙举,它同意了首相安倍晋三要求的大胆通胀目标,并给出"无限额"购买资产的承诺,但自己的政策火力丝毫无损.

至少金融市场的初步解读是这样.日本央行官员的视角则有所不同:这是一次来之不易的折衷,它帮央行避开了在独立性上面临过的最严重威胁,但也让央行背上了未来采取更多激进政策的担子.

"对日本央行而言,一旦央行法被改动,那就'完蛋了'."一位了解央行想法的消息人士说.由于话题敏感,该人士不愿具名.

日本央行的举措并未怎么打动市场.日本央行开会前,日圆在大胆行动的预期下稳步下跌,目前已经上涨.日股日经指数.N225周三跌至三周收盘低点,此前因日圆贬值有助出口的憧憬而走高.

失望情绪是基于以下事实:央行无上限的资产购买要到明年才开始,而且只会使央行的资产负债表温和扩大10兆(万亿)日圆.日央行之前单在2012年就把资产购买计划扩增了46万亿日圆.

央行今年不会在现有计划之外增加资产购买,也不会购买更长期的债券或是风险资产,这说明央行实际上依然警惕,并不大胆.

安倍称赞央行作出了划时代的决定,内阁官房长官称,鉴于央行承诺了新的物价目标,已经不太有必要修改保证央行独立性的法律.这说明日本央行赢得了一些时间.

"他们很聪明,没拿出什么十分颠覆的行动,就使得政府没去改动央行法."野村证券策略师Neale Vincent称.

**触发因素**

随着时间推移,局面可能改变.在与政府的联合声明中承诺2%的通胀目标后,日本央行相当于给了政界人士一个按钮,只要日本在较快实现该目标上出现疑问,他们就可以随时按下按钮.

从1990年代末以来,日本只有少数几个月的通胀率到过2%.

分析师指出,下一个触发按钮的因素,也许是两个月后对央行总裁白川方明接替人选的任命.安倍晋三没有掩饰,他希望一个更赞同他观点的人出任该职.一旦达成所愿,安倍将可以充分利用这一优势.

政府还将每个季度在最高经济小组会上评估通胀目标的达成进度.下次评估是在4月进行,几乎可以肯定目标到那时不会达成.整体消费者物价、以及备受关注的扣除新鲜食品价格的核心消费者物价,多年来升幅从未超过0.5%.

"安倍似乎对新的通胀目标很满意,因此我认为他不会迫使日本央行下个月再次采取行动.但4月之前可能还要再放松一次政策,"东短研究首席经济分析师加藤出说.

"很大程度上要取决于经济前景和日圆未来的走向,"他说.

新的开放式举措让日本央行在需要采取更大胆行动时,具备更多灵活的操作空间.若需大规模展期国库券(treasury discount bills),央行就可以增扩每月的购买量.

消息人士称,若央行希望扩大资产负债表,就可以将所接受的公债到期年限从目前的三年延长至五年.

基本上没有什么能阻止委员会增扩每月的资产购买量,转向接受更长期限的券种,抑或提前启动宽松措施--所以这些都会大大增强刺激举措的效力.

**国际社会的担忧**

诚然,在同政府的这场政策战役中,央行成功击退了数个方面的进攻.

央行避开了为实现通胀目标设立截至期限,也避开了将就业增长纳入职责范围.

联合声明中还包括了一则警示,即通胀目标的达成有赖于政府提升经济长期增长潜能的努力,声明并迫使政府作出将遵守财政纪律的保证.

"日本央行将皮球踢回给了政府,"瑞穗实业银行市场分析师Daisuke Karakama说道.

尽管未来数月政府将继续向央行施压,但央行官员却有可能在意想不到的地方找到盟友.一些政界人士逐渐警觉起来,不想给央行施加太多压力,因为担心对央行独立性发出的威胁可能吓到投资者,导致他们集体抛售债券.对于工业化国家中债务负担最重的日本来讲,债券大抛盘可不是什么好事.

日本极力推进货币宽松及其造成的日圆贬值,影响也波及国外,而这反过来可能缓和安倍政府对日本央行的施压力度.

国际货币基金会(IMF)总裁拉加德和德国央行总裁魏德曼两人都对日本央行独立性遭到的威胁表达了担忧.俄罗斯和德国警告称,日本正在促成全球流动性过剩,进而产生货币竞争性贬值的风险.

"日本承受不起围绕汇率的外交争端.当局也留意着做得过火的风险,"熟悉决策者思路的另一位消息人士说.(完)

(编译 隋芬/艾茂林; 审校 张明钧/侯向明)

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