安倍称中国经济繁荣依赖互信的国际关系

路透华盛顿1月26日 -日本首相安倍晋三在瑞士达沃斯接受CNN采访时称，中国要想继续保持经济增长，就需要与他国建立信任，而非制造紧张。

安倍称，过去20年中国军力稳步增长，引起地区其他国家的严重关注。

“中国要想继续保持经济繁荣，就需要建立信任的国际关系，而不是制造紧张，”安倍在《Fareed ZakariaGPS》节目称。“对于中国来说，理解这一点很重要。”采访内容是在周日播出的。

“军力扩张对中国的未来、对其经济增长及繁荣将不会有任何贡献。”

安倍出任首相以来的首要任务是重振日本低迷的经济，但他亦誓言要加强日本军力，以应对中国军力增长以及中国近期就中日在东海岛屿主权争端所采取的行动。

中国上月划设东海防空识别区，引发日本、韩国和美国的抗议，他们认为中国此举旨在改变东海现状。

安倍在采访中提及了此事。

“对于中国而言，很重要的是要认识到通过武力或压迫手段改变现状的任何企图都是无法被接受的，”他说。

安倍称，日本无意与中国搞军事对抗，但“我有责任保护日本领海、领土、日本民众的生命和财产。我打算履行这些责任。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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