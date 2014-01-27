安倍称中国经济繁荣依赖互信的国际关系

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月26日 - 日本首相安倍晋三在瑞士达沃斯接受CNN采访时称，中国要想继续保持经济增长，就需要与他国建立信任，而非制造紧张。
安倍称，过去20年中国军力稳步增长，引起地区其他国家的严重关注。
“中国要想继续保持经济繁荣，就需要建立信任的国际关系，而不是制造紧张，”安倍在《Fareed Zakaria GPS》节目称。“对于中国来说，理解这一点很重要。”采访内容是在周日播出的。
“军力扩张对中国的未来、对其经济增长及繁荣将不会有任何贡献。”
安倍出任首相以来的首要任务是重振日本低迷的经济，但他亦誓言要加强日本军力，以应对中国军力增长以及中国近期就中日在东海岛屿主权争端所采取的行动。
中国稍早划设东海防空识别区，引发日本、韩国和美国的抗议，他们认为中国此举旨在改变东海现状。
安倍在采访中提及了此事。
“对于中国而言，很重要的是要认识到通过武力或压迫手段改变现状的任何企图都是无法被接受的，”他说。
安倍称，日本无意与中国搞军事对抗，但“我有责任保护日本领海、领土、日本民众的生命和财产。我打算履行这些责任。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30