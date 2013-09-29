安倍称在钓鱼岛争议上不让步也不让局势升级

路透纽约9月27日（记者 Paul Eckert） - 日本首相安倍晋三周五称，日本在钓鱼岛主权上不会让步，但也不会采取任何举动来加剧紧张局势。

中日在钓鱼岛主权问题上陷入僵局，两国均向该地区派出巡逻船，大玩“猫捉老鼠游戏”。

“令我们感到遗憾的是，中国政府公务船只持续入侵我们的领海。日本在领土主权问题上不会让步，”安倍在纽约召开的新闻发布会上说道。

“我们不打算让该问题进一步升级。我们一直在冷静且果断地应对该问题，我们会继续这么做下去。”

在纽约参加联合国大会的安倍对记者称，在本月于俄罗斯召开的二十国集团（G20）峰会期间，他曾与中国国家主席习近平进行了短暂会面，并对习近平称中日应当恢复对话。

“我们不应当因为存在问题就关闭对话大门，正是因为存在问题，才需要两国政府的高级别官员进行很好的磋商，”安倍说道。

安倍说：“（中日）对话大门一直敞开着，我真心希望中方也持相同的的态度。”

中国外长王毅周五在联大发言时称：“对于中国与一些国家之间存在的领土主权和海洋权益争端，我们真诚希望通过直接当事国的谈判协商妥善处理，一时解决不了的，可以先搁置起来。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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