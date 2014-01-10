日本官员为安倍参拜靖国神社辩护，呼吁中日设立“热线”

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎1月9日 - 日本官员周四在欧洲为首相安倍晋三参拜靖国神社辩护，并且重申希望中日设立紧急热线。

安倍上月参拜靖国神社，惹怒中国和韩国，令本就紧张的中日关系更为紧张。

中日之间还存在岛屿争端。中国曾表示愿与日方就岛屿争端进行谈判，但指责日方并不重视解决相关争端。

日本防卫大臣小野寺五典和外相岸田文雄与法国同僚召开新闻发布会时称，日本的唯一目标是在亚太地区建立长久和平。

“我们需要供对话用的热线，”小野寺五典通过翻译对记者说。“我们曾向中方谈及此事，不幸的是，没能开始这样的对话，但我们必须重启对话。”

中日曾在2011年同意举行磋商，商讨设立供处置海空紧急情况的国防热线。

但日本政府2012年“购买”钓鱼岛的行为，中断了两国间的磋商进程。

岸田文雄在发布会上回答一名中国记者的提问时称，安倍已向感觉受冒犯的中韩民众道歉。他还称，安倍前往靖国神社是祈祷和平。

小野寺五典和岸田文雄在巴黎参加法日首次国防和外交部长级会议。(完)