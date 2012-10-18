安倍晋三参拜靖国神社 或致日本与中韩关系更紧张

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透东京10月17日电---日本自民党总裁、有望出任下任首相的安倍晋三周三参拜了靖国神社，此举可能导致日本与中国及韩国的关系进一步紧张。
日本政府上月的“购岛”行动导致中日关系急剧恶化，不仅引发中国多地爆发反日示威，还严重伤害中日贸易。
而前首相安倍晋三的此举还可能引发中国、朝鲜和韩国国内的反日情绪。安倍上月当选为日本自民党总裁，被视为下任首相的热门人选。日本将在数月内举行大选，民调显示执政的民主党支持率落後于自民党。
当被问及成为首相後是否会参拜靖国神社，安倍拒绝回答。
“鉴於日本与中国及韩国当前的关系，我最好还是不要说我成为首相後是否会参拜，”他说道。
中国暂时对安倍参拜靖国神社一事保持了沉默。中国外交部发言人洪磊表示，靖国神社问题事关日方能否正确认识和对待日本军国主义侵略历史，日本应恪守迄今在历史问题上作出的郑重表态和承诺 。
现年58岁的安倍虽持强硬立场，但他在截止2007年9月约一年的首相任期中却未参拜过靖国神社。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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