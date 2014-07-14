日相安倍希望11月举行中日峰会（更新版2）

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
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路透东京7月14日 - 日本首相安倍晋三周一表示，希望在11月北京召开亚太经合组织(APEC)领导人会议期间与中国领导人举行峰会，寻求改善双边关系。
安倍2012年底上任以来，尚未与中国领导人举行过会晤。两国岛屿争端、中国划设东海防空识别区以及安倍参拜靖国神社等诸多因素，导致两国关系恶化。
“我们（中日）还未能举行峰会，这令人十分遗憾，”安倍对日本国会一委员会称。
“我们需要恢复相互尊重的战略关系基础。我希望在今年11月APEC会议时，能在北京（与中国领导人）举行峰会。”
安倍还谈到中日间紧密的经济关系，称两国经济关系牢不可破。
“我们认识到，虽然我们关系紧张，但不会破裂，邻国之间总会有问题。正因为如此，我们需要维持确保情况不失控的关系。”安倍说道。他还重申，日本与中国对话的大门一直敞开。
安倍接受《每日新闻》采访时，不愿排除未来再次参拜靖国神社的可能性。
他说：“未来，我希望继续对那些为国家献出生命的人表示尊敬，但我不想说我未来是否会参拜靖国神社。”
有报导称，日本自民党副总裁高村正彦曾告诉中国，安倍不会再参拜靖国神社。安倍对此回应道：“那是高村正彦的想法。我不知道。”
中国外交部在传真给路透的声明中表示，日方应以实际行动为消除影响两国关系发展的政治障碍作出努力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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