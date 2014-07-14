更新版2-日相安倍希望11月举行中日峰会

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(新增细节。本文由路透中文网编译提供)
增加更多内容
路透东京7月14日 - 日本首相安倍晋三周一表示，希望在11月北京召开亚太经合组织(APEC)领导人会议期间与中国领导人举行峰会，寻求改善双边关系。
安倍2012年底上任以来，尚未与中国领导人举行过会晤。两国岛屿争端、中国划设东海防空识别区以及安倍参拜靖国神社等诸多因素，导致两国关系恶化。
“我们（中日）还未能举行峰会，这令人十分遗憾，”安倍对日本国会一委员会称。
“我们需要恢复相互尊重的战略关系基础。我希望在今年11月APEC会议时，能在北京（与中国领导人）举行峰会。”
安倍还谈到中日间紧密的经济关系，称两国经济关系牢不可破。
“我们认识到，虽然我们关系紧张，但不会破裂，邻国之间总会有问题。正因为如此，我们需要维持确保情况不失控的关系。”安倍说道。他还重申，日本与中国对话的大门一直敞开。
安倍接受《每日新闻》采访时，不愿排除未来再次参拜靖国神社的可能性。
他说：“未来，我希望继续对那些为国家献出生命的人表示尊敬，但我不想说我未来是否会参拜靖国神社。”
有报道称，日本自民党副总裁高村正彦曾告诉中国，安倍不会再参拜靖国神社。安倍对此回应道：“那是高村正彦的想法。我不知道。”
中国外交部在传真给路透的声明中表示，日方应以实际行动为消除影响两国关系发展的政治障碍作出努力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。