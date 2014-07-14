更新版2-日相安倍希望11月举行中日峰会

(新增细节。本文由路透中文网编译提供)

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路透东京7月14日 - 日本首相安倍晋三周一表示，希望在11月北京召开亚太经合组织(APEC)领导人会议期间与中国领导人举行峰会，寻求改善双边关系。

安倍2012年底上任以来，尚未与中国领导人举行过会晤。两国岛屿争端、中国划设东海防空识别区以及安倍参拜靖国神社等诸多因素，导致两国关系恶化。

“我们（中日）还未能举行峰会，这令人十分遗憾，”安倍对日本国会一委员会称。

“我们需要恢复相互尊重的战略关系基础。我希望在今年11月APEC会议时，能在北京（与中国领导人）举行峰会。”

安倍还谈到中日间紧密的经济关系，称两国经济关系牢不可破。

“我们认识到，虽然我们关系紧张，但不会破裂，邻国之间总会有问题。正因为如此，我们需要维持确保情况不失控的关系。”安倍说道。他还重申，日本与中国对话的大门一直敞开。

安倍接受《每日新闻》采访时，不愿排除未来再次参拜靖国神社的可能性。

他说：“未来，我希望继续对那些为国家献出生命的人表示尊敬，但我不想说我未来是否会参拜靖国神社。”

有报道称，日本自民党副总裁高村正彦曾告诉中国，安倍不会再参拜靖国神社。安倍对此回应道：“那是高村正彦的想法。我不知道。”

中国外交部在传真给路透的声明中表示，日方应以实际行动为消除影响两国关系发展的政治障碍作出努力。（完）