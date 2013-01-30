安倍称对举行高层峰会以重建中日关系持开放态度

路透东京1月29日 - 日本首相安倍晋三周二称，他对与中国领导人会晤、重建因领土争端受损的中日关系持开放态度，但他也重申在岛屿争端上没有谈判余地。

中国中共中央总书记习近平上周会见日本特使时表示，将致力于发展中日双边关系，并会考虑举行中日领导人峰会。

日本政府去年9月从私人“岛主”手中购买钓鱼岛后，中日关系急速降温，并引发中国多地的反日示威活动。

“正是因为存在问题，我们才应当举行两国领导人峰会和高级别会谈，”安倍在一个电视节目上称。“在条件允许的情况下，我愿意考虑高级别峰会。”

他还重申了日本在钓鱼岛问题上的立场。日本将钓鱼岛称为尖阁列岛。

“尖阁列岛是我们的领土，中方对这些岛屿采取了挑衅性举措……我们一直明确表示，在此事上没有谈判余地，”他说道。

“但经济关系是重中之重。日本在中国有投资，通过出口商品获益，而中国借助日本的投资也创造了就业岗位。”他还称维持稳固的经济关系对两国都十分重要。

“如果有必要通过高级别会谈达到这一目的，我们就应当这样做，并以此着手来重建我们的关系。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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