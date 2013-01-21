安倍顾问：中日须有“游戏规则”以避免军事冲突

路透东京1月18日 - 日本首相安倍晋三的顾问谷内正太郎(Shotaro Yachi)周五表示，要防止日本和中国岛屿纷争升级为军事冲突，双方须有“游戏规则”。

去年9月日本政府从私人“岛主”手中购买钓鱼岛（日本称尖阁列岛），之后中日关系大幅降温。

近期在两架日本F-15战机跟踪一架中国军用飞机后，中国向钓鱼岛附近海域派出两架J-10战斗机。

日本近来数次派出战斗机，拦截钓鱼岛附近的中国战机。

双方还均向该区域派遣巡逻船。

谷内正太郎在接受路透采访时表示：“我们需要一些游戏规则，需要讨论预防性措施。”他曾是日本资深外交官，目前任安倍政府的外交政策顾问。

谷内正太郎表示，他非常担心可能会发生一场非计划中的冲突。

“在冷战期间，美国和苏联就有类似的‘游戏规则’，以避免可能的冲突。我们可以从他们的经验中吸取教训。”

安倍晋三在钓鱼岛纷争上的立场十分强硬，称在该问题上没有谈判余地。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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