日本战机紧急拦截中国飞机次数一年里近乎翻倍

路透东京4月17日 - 日本防务省周三表示，在截止到3月的一年里，日本战斗机紧急升空拦截中国飞机的次数比上一年增加近一倍。中日两国围绕钓鱼岛的领土争议近几个月来持续升温。

日本战斗机紧急升空应对中国飞机的次数几乎增加一倍，达到306次。这也使日本战斗机紧急升空总次数从425次增至567次，达到了22年来的最高水平。

截止到今年3月31日，日本经历了两次其称为真正意义上的领空入侵，一次是在去年12月份，另一次是今年2月。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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