日本战机紧急拦截中国飞机次数一年里近乎翻倍

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月17日 - 日本防务省周三表示，在截止到3月的一年里，日本战斗机紧急升空拦截中国飞机的次数比上一年增加近一倍。中日两国围绕钓鱼岛的领土争议近几个月来持续升温。
日本战斗机紧急升空应对中国飞机的次数几乎增加一倍，达到306次。这也使日本战斗机紧急升空总次数从425次增至567次，达到了22年来的最高水平。
截止到今年3月31日，日本经历了两次其称为真正意义上的领空入侵，一次是在去年12月份，另一次是今年2月。（完）
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com