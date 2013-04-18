日本战机紧急拦截中国飞机次数一年里近乎翻倍

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月17日 - 日本防务省周三表示，在截止到3月的一年里，日本战斗机紧急升空拦截中国飞机的次数比上一年增加近一倍。中日两国围绕钓鱼岛的领土争议近几个月来持续升温。

日本战斗机紧急升空应对中国飞机的次数几乎增加一倍，达到306次。这也使日本战斗机紧急升空总次数从425次增至567次，达到了22年来的最高水平。