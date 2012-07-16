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时事要闻 | 2012年 7月 16日 星期一 16:47 BJT

日驻华大使奉召回国後已返回北京

路透东京7月16日电---日本驻华大使丹羽宇一郎(Uichiro Niwa)周一返回北京。日本政府周日曾召回丹羽宇一郎，商讨因钓鱼岛问题引发的两国紧张关系。

日本外相玄叶光一郎(Koichiro Gemba)否认召回丹羽宇一郎意在抗议中国政府。此前日本外务省发言人表示，中国巡逻船进入钓鱼岛附近有争议水域。

钓鱼岛主权问题引发的争端可能损害中日关系。

日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)近日表示，日本政府正考虑购买这些私人所有的岛屿。此後，中国巡逻船两次进入钓鱼岛附近水域。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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