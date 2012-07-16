日驻华大使奉召回国後已返回北京

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透东京7月16日电---日本驻华大使丹羽宇一郎(Uichiro Niwa)周一返回北京。日本政府周日曾召回丹羽宇一郎，商讨因钓鱼岛问题引发的两国紧张关系。
日本外相玄叶光一郎(Koichiro Gemba)否认召回丹羽宇一郎意在抗议中国政府。此前日本外务省发言人表示，中国巡逻船进入钓鱼岛附近有争议水域。
钓鱼岛主权问题引发的争端可能损害中日关系。
日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)近日表示，日本政府正考虑购买这些私人所有的岛屿。此後，中国巡逻船两次进入钓鱼岛附近水域。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。