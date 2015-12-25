日本称中国正式逮捕第三名日本公民 中国外交部回应（更新版）

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
（新增中国外交部回应）
路透东京12月25日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，第三名日本公民在华正式被捕。今年早些时候，两名日本人因涉嫌在华从事间谍活动被捕。
菅义伟在例行新闻发布会上表示，这名日本女子上月正式被捕。她在今年6月在上海被拘。菅义伟没有提供更多细节，包括她是否涉嫌从事间谍活动。
中国9月称逮捕了两名间谍，中国驻东京大使馆的一名官员之后确认中国扣留了另外两名日本人。
菅义伟称，第四名被扣的是一日本男子，6月被扣，现在被刑事拘留。日本媒体称该男子帮助他人逃出朝鲜。
菅义伟重申日本未在任何国家进行间谍活动，但拒绝进一步评论具体案件。
中国外交部发言人陆慷在例行记者会上对记者表示，“中国有关方面正在依法对相关案件进行处理。中方已将相关情况向日方进行通报。我没有进一步的细节向你提供。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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