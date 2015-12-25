日本称中国正式逮捕第三名日本公民

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月25日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，第三名日本公民在华正式被捕。今年早些时候，两名日本人因涉嫌在华从事间谍活动被捕。
菅义伟在例行新闻发布会上表示，这名日本女子上月正式被捕。她在今年6月在上海被拘。菅义伟没有提供更多细节，包括她是否涉嫌从事间谍活动。
中国9月称逮捕了两名间谍，中国驻东京大使馆的一名官员之后确认中国扣留了另外两名日本人。
菅义伟称，第四名被扣的是一日本男子，6月被扣，现在被刑事拘留。日本媒体称该男子帮助他人逃出朝鲜。
菅义伟重申日本未在任何国家进行间谍活动，但拒绝进一步评论具体案件。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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