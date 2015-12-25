更新版 1-日本称中国正式逮捕第三名日本公民 中国外交部回应

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(新增中国外交部回应；本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月25日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，第三名日本公民在华正式被捕。今年早些时候，两名日本人因涉嫌在华从事间谍活动被捕。
菅义伟在例行新闻发布会上表示，这名日本女子上月正式被捕。她在今年6月在上海被拘。菅义伟没有提供更多细节，包括她是否涉嫌从事间谍活动。
中国9月称逮捕了两名间谍，中国驻东京大使馆的一名官员之后确认中国扣留了另外两名日本人。
菅义伟称，第四名被扣的是一日本男子，6月被扣，现在被刑事拘留。日本媒体称该男子帮助他人逃出朝鲜。
菅义伟重申日本未在任何国家进行间谍活动，但拒绝进一步评论具体案件。
中国外交部发言人陆慷在例行记者会上对记者表示，“中国有关方面正在依法对相关案件进行处理。中方已将相关情况向日方进行通报。我没有进一步的细节向你提供。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导