中国男子热气球登钓鱼岛失败被日本救起

路透东京1月2日(记者 Junko Fujita) -一名中国人乘坐热气球试图在中日两国有争议的岛屿--钓鱼岛登陆，随后坠海被日方救起。

日本海上保安厅周四表示，他们周三已在钓鱼岛附近海域救起了这名男子。这名男子是现年35岁的中国厨师许帅军。

日本海上保安厅发言人表示，他们已在周三夜间将这名男子移交给一艘中国巡逻船。

中国外交部发言人秦刚称这名男子是“热气球爱好者”，证实这名男子在被救后即被移交给中国巡逻船，目前身体状况良好。秦刚拒绝进一步评论。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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