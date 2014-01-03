中国男子乘热气球登钓鱼岛，失败坠海被日本救起

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月2日(记者 Junko Fujita) - 一名中国人乘坐热气球试图在中日两国有争议的岛屿--钓鱼岛登陆，随后坠海被日方救起。

日本海上保安厅周四表示，他们周三已在钓鱼岛附近海域救起了这名男子。这名男子是现年35岁的中国厨师许帅军。

日本海上保安厅发言人表示，他们已在周三夜间将这名男子移交给一艘中国巡逻船。

中国外交部发言人秦刚称这名男子是“热气球爱好者”，证实这名男子在被救后即被移交给中国巡逻船，目前身体状况良好。秦刚拒绝进一步评论。（完）