拜登敦促中日缓解紧张局势

埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死 伊斯兰国宣称负责
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透东京12月3日（记者Stanley White/Elaine Lies） -美国副总统拜登敦促日本和中国缓解紧张情势，并重申美国对中国划设东海防空识别区表示担忧。
美国明确表示将遵守《日美安保条约》责任，保卫日本控制的岛屿，但也不愿卷入亚洲国家间的军事冲突。
拜登与日本首相安倍晋三联合召开新闻发布会时说：“
(中国划设东海防空识别区的)这一举动加剧了地区紧张，增加了意外和误算的风险。”
“这凸显出中日需采取危机管理机制，建立有效的沟通渠道以减小危机升级的风险。”
拜登称与中国领导人会面时将直接表达美国的担忧。
拜登此次亚洲之行的第一站是日本，随后他将于周三抵达北京，下一站是首尔。
拜登还呼吁其亚洲盟友日本和韩国改善关系。数月来，日韩关系由于日本侵略战争阴影不断冷却。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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