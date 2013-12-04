拜登敦促中日缓解紧张局势

路透东京12月3日（记者Stanley White/Elaine Lies） -美国副总统拜登敦促日本和中国缓解紧张情势，并重申美国对中国划设东海防空识别区表示担忧。

美国明确表示将遵守《日美安保条约》责任，保卫日本控制的岛屿，但也不愿卷入亚洲国家间的军事冲突。

拜登与日本首相安倍晋三联合召开新闻发布会时说：“

(中国划设东海防空识别区的)这一举动加剧了地区紧张，增加了意外和误算的风险。”

“这凸显出中日需采取危机管理机制，建立有效的沟通渠道以减小危机升级的风险。”

拜登称与中国领导人会面时将直接表达美国的担忧。

拜登此次亚洲之行的第一站是日本，随后他将于周三抵达北京，下一站是首尔。

拜登还呼吁其亚洲盟友日本和韩国改善关系。数月来，日韩关系由于日本侵略战争阴影不断冷却。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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