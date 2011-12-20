日本逮捕涉违法作业的中国渔船船长

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京12月20日电---日本海上保安部周二称，逮捕了违法在日本海域作业的中国渔船的船长。中国尚未对此事作出反应。
日本海上保安部表示，周二早些时候在据长崎县一岛屿约87公里处抓捕了一艘中国渔船，并逮捕了现年39岁的船长钟进音。
日本海上保安部称，该船除船长外还有10名船员，周一晚间被日本巡逻船发现在日本岛屿附近作业後，无视日本巡逻船发出的停船命令，并试图逃跑。日本巡逻船经过逾六个小时的追赶，在当地时间周一下午五点(北京时间下午四点)左右将其抓捕。
中国驻长崎总领事李文亮对新华社表示，他已经敦促日本当局确保中国渔民的安全和他们的合法权益。
去年中日船只在具争议的钓鱼岛海域相撞，中国船长被扣，导致两国关系急剧恶化。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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