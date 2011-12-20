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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 21日 星期三 07:35 BJT

日本逮捕涉违法作业的中国渔船船长

日本海上保安部周二称，早些时候在据长崎县一岛屿约87公里处抓捕了一艘中国渔船，并逮捕了现年39岁的船长钟进音逮捕了违法。中国尚未对此事作出反应。该部并称，该船除船长外还有10名船员，周一晚间被日本巡逻船发现在日本岛屿附近作业後，无视日本巡逻船的停船命令，试图逃跑。路透

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