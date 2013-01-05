日本或因钓鱼岛争端增加国防开支--媒体

路透东京1月5日 - 日本媒体周六报道称，日本政府很可能11年来首次增加国防开支，因新当选的首相安倍晋三承诺要对中日钓鱼岛争端作出更严厉的回应。

日本《每日新闻》(Mainichi)报道称，日本政府考虑在4月起的财年将国防开支增加约2%，至逾4.7万亿日圆(534亿美元)。但报道未给出消息来源。

《朝日新闻》(Asahi)周六报道称，增加的开支将用于增加陆军自卫队人员及更新海陆空军队装备。该报道也未援引任何消息来源。

日本防卫省最近几周多次派出F-15战机拦截接近钓鱼岛的中国海事监查机。

自安倍领导的自民党上月重新执政以来，外界重新关注中日关系能否得以改善。

安倍多次表示，在钓鱼岛问题上没有谈判余地，称他将增加国防开支以抗衡中国日益增强的军事实力。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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