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时事要闻 | 2012年 8月 16日 星期四 18:03 BJT

日本决定驱逐中国保钓人士--共同社

路透东京8月16日电---日本共同社周四报导称，日本已决定驱逐抓扣的中国保钓人士。此举有望缓和中日紧张关系。

周三，14名中国保钓人士登上钓鱼岛後被日方抓扣。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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