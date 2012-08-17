日本遣返首批七名中国保钓人士

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透东京8月17日电---日本移民局称，日方已遣返首批中国保钓人士。
移民局称，七名中国保钓人士已从冲绳乘飞机返回香港，余下人员预计会在周五晚些时候乘船离开。
日本电视台播放的画面显示，首批被遣返的中国保钓人士在被带往机场途中做出“V”字手势。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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