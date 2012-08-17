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时事要闻 | 2012年 8月 17日 星期五 18:26 BJT

日本遣返首批七名中国保钓人士

路透东京8月17日电---日本移民局称，日方已遣返首批中国保钓人士。

移民局称，七名中国保钓人士已从冲绳乘飞机返回香港，余下人员预计会在周五晚些时候乘船离开。

日本电视台播放的画面显示，首批被遣返的中国保钓人士在被带往机场途中做出“V”字手势。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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