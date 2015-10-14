中日高官同意继续双边高层对话 杨洁篪将会见安倍晋三

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月14日 - 一位日本政府官员称，中日两国高官周二同意继续两国高层对话，修复受损的双边关系。

中日关系在两国领导人峰会后已经出现某种程度的解冻迹象，但是中国上周成功申请将《南京大屠杀档案》列入“世界记忆名录”，两国关系改善面临新的麻烦。

该日本官员称，中国国务委员杨洁篪与日本国家安全保障局局长谷内正太郎在东京就推动包括领导人会晤在内的双边对话达成一致意见。

“两国之间仍存在一些问题，如东海情势；但我希望我们今天真诚地交换看法，进一步推进双边关系，”谷内正太郎告诉杨洁篪。两人随后举行了闭门会谈。

上述日本官员称，两人讨论的问题包括中日关系、两国的安全政策以及继续努力建立两国军方之间的紧急沟通机制。他拒绝做详细说明。

日方官员表示，谷内正太郎在会见中重申了日方对中国申请将《南京大屠杀档案》列入“世界记忆名录”做法的立场。

日本内阁官房长官菅义伟周二表示，因联合国教科文组织决定将中国提交的《南京大屠杀档案》列入“世界记忆名录”，日本可能停止向该组织缴纳经费。这引发中方的尖锐反驳，外交部发言人华春莹周二在例行记者会上称，“日方这种对联合国教科文组织进行公然威胁的言论令人震惊，而且也是完全不能接受的”。

新华社援引杨洁篪的说法称，中日关系的方向更加稳定，但他敦促日本正确处理“敏感”问题。

杨洁篪表示，希望日方能够严格遵守承诺，实施积极的对华政策，正确处理涉及历史、军事、安全以及其他方面的重要的和敏感问题。

杨洁篪周三还将会见日本首相安倍晋三。(完)