日本考虑驱逐中国保钓者--日媒

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透东京8月16日电---日本媒体周四报道称，日本考虑最早周五驱逐14名登上钓鱼岛的中国保钓人士，此举或旨在缓和中日关系。
日本NHK广播公司称，保钓人士周四早晨已转移至冲绳接受警方问询。
日媒报道称，如果查明除登岛外无非法行为，日本政府将在问询结束後将他们驱逐出境。
岛屿争端是影响日本与中韩等邻国关系的纷争之一。周三日本举行阵亡者追悼式，纪念二战结束67周年。
中日就保钓者登陆钓鱼岛一事互相抗议，日本向中国驻日大使表示抗议，中国则呼吁日方立即无条件释放14名保钓者。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。