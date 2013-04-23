日本80多名右翼人士抵达钓鱼岛附近水域

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透东海4月23日 - 日本80多名右翼人士周二乘船抵达钓鱼岛附近水域，令中日关系面临进一步紧张的危险。
据日本海上保安厅称，至少有10艘保安厅的舰艇与这些船只随行，三艘中国海监船也驶入钓鱼岛附近水域。
去年，日本右翼人士登陆钓鱼岛，导致中国多地爆发反日示威。而在最近几日，围绕日本侵略历史的地区摩擦又重新浮出水面。
日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，引发韩国外交部长在周一取消了访问日本的行程，中国也要求日方正视和反省历史。
日本右翼团体“奋起日本”（Ganbare Nippon）称，这支由10艘船只组成的船队将驶向钓鱼岛附近水域进行渔场调查，但不计划登岛。
该团体去年8月发起类似活动时就曾做出过同样的承诺，但当时有约10名右翼人士登上了钓鱼岛（日称尖阁列岛）的岛屿之一。
“这关乎我们对该岛拥有所有权的主张，前往该水域进行渔业调查，以证明日本渔民确实可在此处作业，”该团体负责人Satoru Mizushima说道。
“鉴于来自中国的各种挑衅，我们采取了在参议院选举（预计在7月举行）前不登陆该岛的政策，以避免引发外交局势恶化。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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