安倍晋三要求日本防卫省加强钓鱼岛周边海域警戒

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透东京1月8日 - 日本共同社报导称，日本首相安倍晋三周二下令，要求防卫大臣小野寺五典对中日存在领土争端的岛屿周边海域加强警戒。
日本官员称，日本外务省审议官斋木昭隆周二早些时候召见中国驻日本大使，就中国四艘海监船进入钓鱼岛附近海域提出抗议。
“我要你做出强硬回应，”共同社援引安倍晋三对小野寺五典说的话报导称。
日本官员称，中国海监船周一午间时分进入钓鱼岛海域，直到周二凌晨左右才离开。
中国国家海洋局证实当天有四艘中国海监船在钓鱼岛海域巡航，但表示这是对中国海域行使管辖权的正常公务活动。
近几周，日本防卫省数次派F-15战斗机紧急升空，拦截飞至钓鱼岛海域的中国海监巡逻机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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