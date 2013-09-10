日本称或向钓鱼岛派驻公务人员 中国对此发出警告(更新版)

路透东京/北京9月10日 - 中国周二表示不会容忍日本的挑衅。日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)稍早表示，日本或在钓鱼岛派驻政府公务人员，以扞卫主权。

中日关系因钓鱼岛问题一直处于紧张状态。一年前的9月11日，日本政府从私人业主手中购买了钓鱼岛、北小岛和南小岛，引发了中国的愤慨，中国多地爆发大型反日示威游行。

菅义伟在日本政府“购岛”一周年前夕这样的敏感时期称，日本对中国公务船只多次进入他所谓的日本领海感到“极为遗憾”。

他表示，安倍政府为“坚决扞卫我们的领土、领海和领海作出了坚决但果断的回应”。

“我国在主权问题上绝不会让步。”

当被问及是否会可能会在钓鱼岛上派驻公务人员时，他说：“这是一种选择。”

中国外交部发言人洪磊对菅义伟的表态表示：“我们对日方有关言论表示严重关切”。

“中国政府维护国家领土主权的意志和决心坚定不移，不会容忍任何对中国领土主权的升级挑衅行动”。

“如果日方肆意采取挑衅举动，其后果要由日方来承担。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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