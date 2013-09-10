日本称可能在钓鱼岛派驻政府工作人员 或激怒中国

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月10日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二称，日本可能在钓鱼岛派驻政府工作人员以扞卫主权。此举势必会激怒中国。
中日关系因钓鱼岛问题一直紧张。一年前的9月11日，日本政府从私人手中购买了钓鱼岛及其附属岛屿中三个岛，此举激怒中国，中国多地因此发生反日示威。
此后，中日在钓鱼岛附近大玩“猫捉老鼠游戏”，竞相向该地区派船只和飞机，引发了可能发生冲突的担忧。
菅义伟在日本政府“购岛”一周年前夕这样的敏感时期称，日方对中国公务船不断进入他所称的日本领海表示“极为遗憾”。
他还称，安倍晋三政府正在做出“坚决但冷静的回应，以果断地扞卫我们的领土、领海和领空”。
“我国在主权问题上绝不会让步，”他说道。
当被问及日本是否可能在钓鱼岛派驻政府工作人员时，菅义伟说：“这是选择之一。”
日本海上保安厅称，七艘中国巡逻船周二进入日本认为属于日方领海的海域。
周一，一架无人机飞临日本附近的东海海域，日本紧急出动战机应对。
菅义伟称，尚不清楚这架无人机属于哪个国家，但日本外务省已与中国方面就此进行过查询。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会