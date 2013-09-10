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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 14:25 BJT

日本称可能在钓鱼岛派驻政府工作人员 或激怒中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月10日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二称，日本可能在钓鱼岛派驻政府工作人员以扞卫主权。此举势必会激怒中国。

中日关系因钓鱼岛问题一直紧张。一年前的9月11日，日本政府从私人手中购买了钓鱼岛及其附属岛屿中三个岛，此举激怒中国，中国多地因此发生反日示威。

此后，中日在钓鱼岛附近大玩“猫捉老鼠游戏”，竞相向该地区派船只和飞机，引发了可能发生冲突的担忧。

菅义伟在日本政府“购岛”一周年前夕这样的敏感时期称，日方对中国公务船不断进入他所称的日本领海表示“极为遗憾”。

他还称，安倍晋三政府正在做出“坚决但冷静的回应，以果断地扞卫我们的领土、领海和领空”。

“我国在主权问题上绝不会让步，”他说道。

当被问及日本是否可能在钓鱼岛派驻政府工作人员时，菅义伟说：“这是选择之一。”

日本海上保安厅称，七艘中国巡逻船周二进入日本认为属于日方领海的海域。

周一，一架无人机飞临日本附近的东海海域，日本紧急出动战机应对。

菅义伟称，尚不清楚这架无人机属于哪个国家，但日本外务省已与中国方面就此进行过查询。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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