日本称或向钓鱼岛派驻公务人员 中国对此发出警告(更新版2)

路透东京/北京9月10日 - 中国周二表示不会容忍日本的挑衅。日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)稍早表示，日本或在钓鱼岛派驻政府公务人员，以扞卫主权。

中日关系因钓鱼岛问题一直处于紧张状态。一年前的9月11日，日本政府从私人业主手中购买了钓鱼岛、北小岛和南小岛，引发了中国的愤慨，中国多地爆发大型反日示威游行。

菅义伟在日本政府“购岛”一周年前夕这样的敏感时期称，日本对中国公务船只多次进入他所谓的日本领海感到“极为遗憾”。

他表示，安倍政府为“坚决扞卫我们的领土、领海和领海作出了坚决但果断的回应”。

“我国在主权问题上绝不会让步。”

当被问及是否会可能会在钓鱼岛上派驻公务人员时，他说：“这是一种选择。”

中国外交部发言人洪磊对菅义伟的表态表示：“我们对日方有关言论表示严重关切”。

“中国政府维护国家领土主权的意志和决心坚定不移，不会容忍任何对中国领土主权的升级挑衅行动”。

“如果日方肆意采取挑衅举动，其后果要由日方来承担。”

日本海岸警卫队表示，八艘中国巡逻船周二进入日方所称的领海，随后离开。

洪磊表示，中国的国有船只在钓鱼岛海域巡航是维护国家领土主权的正常公务活动。

日本外务省官员称，日本外务事务次官斋木昭隆(Akitaka Saiki)约见中国驻日本大使，就中国海监船进入钓鱼岛海域提出抗议。

日本防卫大臣小野寺五典(Itsunori Onodera)周一表示，在日本购岛一周年之际，日本会保持戒备。

“9月11日是引发中日关系恶化的一天。我认为日本应保持坚定姿态。”

新华社表示，是否采取措施改善两国关系取决于日本。

新华社在英文评论中称：“中国绝不会像80多年前一样在蛮横的日本面前屈服。”（完）（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。